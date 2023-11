Stranger Things: una star tra i migliori under 30 di Forbes, ma non è Millie Bobby Brown

Ogni anno la rivista e il sito Forbes pubblica la lista dei 30 nomi più influenti a Hollywood sotto i 30 anni e tra questi sono state inserite parecchie new entry che negli anni precedenti non erano state prese in considerazione. Tra loro c'è ad esempio Jenna Ortega e anche una star di Stranger Things, tuttavia non si tratta di Millie Bobby Brown.

Stiamo parlando infatti di Noah Schnapp, diventato celebre dopo aver interpretato Will Byers nella serie horror fantascientifica di Netflix Stranger Things. L'attore è apparso anche in Hubie Halloween (2020), Il ponte delle spie e Waiting for Anya (2020). Alcune fonti hanno rivelato che Netflix lo sta "tenendo d'occhio" e che di recente l'attore è stato messo sotto osservazione per aver condiviso le sue opinioni sul conflitto tra Israele e Hamas.

"Mettere Noah Schnapp nella stessa lista di tutti questi attori amati ed estremamente talentuosi è ridicolo", si legge in un tweet in risposta alla notizia. A causa della mancanza di ruoli di Schnapp al di fuori del suo ruolo di successo in Stranger Things di Netflix, alcuni utenti ritengono che non sia il più adatto a sedere accanto ad altri attori che sono stati inclusi, come Jenna Ortega e Rachel Sennott.

Alcuni utenti hanno anche fatto paragoni con la star di Scream, Melissa Barrera, recentemente licenziata da Scream 7.

"Melissa Barrera è stata licenziata da Scream e Susan Sarandon abbandonata dalla sua agenzia, solo per aver sostenuto la Palestina e aver parlato contro il genocidio. Noah Schnapp può andare in giro a sostenere il genocidio con adesivi che dicono 'Il sionismo è sexy' e viene incluso nella classifica Forbes 30 under 30", ha commentato indignato un utente.

"Non avrebbe dovuto essere lì con poco o nulla fatto a parte la quinta stagione di Stranger Things", ha aggiunto un altro. "Non ha fatto nulla oltre a Stranger Things, come è imbarazzante che tutti gli altri membri del cast siano molto più impegnati", ha commentato un terzo.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per Stranger Things 5, l'unico progetto in cui è coinvolto Schnapp al momento, ma dovrebbe arrivare entro il 2025.