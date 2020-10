Stranger Things, svelati i titoli di altri due episodi della quarta stagione

Le star di Stranger Things sono di nuovo a lavoro in quel di Hawkins e, dopo interruzioni e rimandi vari, sembra che finalmente la produzione stia procedendo e pieno ritmo. Anche se non sappiamo quando la serie verrà rilasciata su Netflix, pian pianino stiamo apprendendo quanto meno i titoli di alcuni episodi.

Dopo aver precedentemente scoperto che il primo episodio della quarta stagione sarà intitolato "Capitolo uno: The Hellfire Club", ora conosciamo i nomi di altri due. Su Twitter, gli sceneggiatori hanno annunciato che l'episodio due si intitolerà "Tick Tok Mr Clock", mentre l'episodio tre sarà intitolato "You Snooze You Lose".

Ancora non possiamo dire con certezza cosa ci riserverà questa quarta stagione di Stranger Things. Come abbiamo scoperto da un trailer rilasciato diverso tempo fa, sappiamo che Hopper è vivo e che si trova prigioniero nelle nevose terre desolate della Kamchatka, dove dovrà fare i conti con degli esseri veramente terribili.

Dall'altra parte del mondo invece, i bimbi speciali di Hawkins sono ormai cresciuti e si apprestano ad andare alle superiori, come dimostrerebbero alcune foto diffuse nei giorni scorsi in cui Dustin e Max si trovano nel cortile della Hawkins High School. Le vicende di questa quarta stagione non si svolgeranno completamente nell'immaginaria cittadina dell'Indiana ma, i protagonisti agiranno in uno o più contesti diversi. Per scoprire come andranno le cose, non ci resta che attendere.