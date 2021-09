Stranger Things, il teaser presentato durante TUDUM ci porta nella misteriosa Creel House!

Di misteri ne abbiamo risolti tanti durante le tre stagioni di Stranger Things andate in onda finora: di avvenimenti strani Hawkins sembra però non averne mai abbastanza, come ci dimostra ancora una volta l'inquietante teaser trailer presentato pochi minuti fa dai Duffer Brothers durante l'evento TUDUM di Netflix.

Già nei giorni scorsi l'attore di Will ci aveva annunciato l'arrivo di un nuovo trailer di Stranger Things in tempi relativamente brevi: promessa ovviamente mantenuta, con il teaser presentatoci durante TUDUM proprio dai Duffer Brothers e dai protagonisti dello show Gaten Matarazzo e Joe Keery.

Nel breve trailer possiamo vedere i nostri avventurarsi in una misteriosa casa abbandonata presentataci come Creel House, abitata in passato dalla famiglia della new entry Victor Creel e teatro di un terribile omicidio per il quale il nuovo personaggio dello show fu rinchiuso in un manicomio.

Nel trailer presentato durante TUDUM abbiamo dunque modo di conoscere per la prima volta il personaggio interpretato da Robert Englund, il tutto mentre Dustin e soci s'introducono nella misteriosa villa abbandonata alla ricerca di... Qualcosa che non ci è stato ancora spiegato. Che Creel House sia in qualche modo collegata al Sottosopra? Lo scopriremo solo il prossimo anno! Recentemente, intanto, Natalia Dyer ci ha promesso una quarta stagione di Stranger Things molto più dark.