Stranger Things: nella terza stagione i fan rivedranno una faccia conosciuta

La terza stagione di Stranger Things è finalmente disponibile su Netflix. Se come noi, avete già fatto una maratona della puntate con protagonisti Mike ed Eleven, siamo sicuri che siete rimasti sorpresi per il ritorno di una delle icone della show.

Gli appassionati della serie hanno potuto assistere alla lotta tra i protagonisti di Stranger Things e la minaccia posta dal mostro chiamato Mind Flayer, nascosto nel corpo di Will e chiave per il mondo dell'Upside Down. Se non siete ancora soddisfatti per la presenza di una solo creatura del Sottosopra, nella scena post crediti di Stranger Things 3 è possibile assistere al ritorno del demone presente nella prima stagione dello show di creato da Matt e Ross Duffer: il Demogorgone.

Non solo, sarà possibile vederlo in azione mentre si ciberà di un povero malcapitato rinchiuso in una cella. Le prime teorie dei fan ci dicono che l'aspetto consunto e debole del mostro sia dovuto alla malnutrizione, prepariamoci quindi a vederlo tornare alle sembianze che aveva durante la prima stagione della serie TV.

Se ancora non lo avete fatto, andate a dare un'occhiata alla nostra recensione delle prime puntate di Stranger Things 3, fateci sapere se anche voi siete rimasti sorpresi per il ritorno del demone diventato nel tempo uno dei mostri più famosi della TV.