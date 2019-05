Stranger Things: nella terza stagione i protagonisti si preparano per il liceo

Ancora di più che nelle precedenti stagioni, nei nuovi episodi di Stranger Things verrà esplorato il cambiamento dei giovani protagonisti che adesso si preparano per l'avventura del liceo a Hawkins.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, il co-creatore dello show Matt Duffer ha rivelato che la terza stagione sarà ambientata durante l'estate che precede l'ingresso del gruppo di giovani al liceo di Hawkins e si focalizzerà in maniera determinante sul concetto di cambiamento.

"Volevamo esplorare il tema del cambiamento. La stagione è ambientata nel corso della loro ultima estate prima del liceo. I ragazzini sono cresciuti e questa transizione sarà incasinata e imbarazzante e dolorosa. Saranno capaci di crescere senza separarsi l'uno dall'altro? Inoltre, la loro città è ancora il luogo preferito per un sacco di terrore interdimensionale. Undici ha chiuso il ponte, ma il mostro ombra (Mind Flayer) è ancora vivo nel Sottosopra. Troverà un altro modo per arrivare a Hawkins. E' solo una questione di tempo".

Nei trailer mostrati abbiamo visto come Mike e Undici adesso siano una coppia fissa e a tal proposito David Harbour ha parlato con EW di come questo fattore si riverserà nel suo Hopper e di come gli procurerà nuove sfide in quanto genitore single.

"Lo spinge a una discussione con Joyce [Winona Ryder]. Lei è in grado di offrirmi alcuni consigli sul come comportarmi ad essere un buon genitore single e smetterla di essere sempre così soffocante e iper-protettivo. In questa stagione Hopper avrà davvero un sacco di scene che coinvolgono l'azione, ma purtroppo è più grasso di quando lo avete visto l'ultima volta e meno capace di ferire le persone, ma forse anche un po' più capace perché adesso è come un grande elefante".

Come ricordato anche dall'ultimo teaser a tema estivo di Stranger Things, la terza stagione approderà su Netflix il 4 luglio 2019.