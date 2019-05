Stranger Things, la terza stagione rinsalderà l'amicizia tra Dustin e Steve

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix il prossimo 4 luglio. Alcune cose sono cambiate a Hawkins (c’è un nuovo centro commerciale), altre sono rimaste uguali: il Sottosopra fa sempre paura. Ma nell’estate del 1985 i nostri eroi dovranno combattere un altro spaventoso nemico: la pubertà.

I ragazzi di Stranger Things, infatti, stanno crescendo: la nuova stagione sarà ambientata nell’estate che precede l’ingresso al liceo. “Volevamo esplorare la tematica del cambiamento” afferma Matt Duffer, co-creatore della serie insieme al fratello Ross. “Il processo di crescita è sempre complicato, imbarazzante e doloroso. E anche la città amplifica insicurezze e timori: Eleven ha chiuso il gate, ma il Mind Flyer è ancora vivo nel sottosopra. Troverà il modo di tornare a Hawkins… è soltanto questione di tempo.”

Un’altra novità della nuova stagione è che l’improbabile amicizia tra Dustin (Gaten Matarazzo) e Steve continuerà, come si nota anche dallo spot Coca-Cola pubblicato in questi giorni e occuperà sempre più spazio sullo schermo. “Vedrete decisamente qualcosa di più su questa storia” conferma Matarazzo. “Ciò che mi piace dei Duffer Brothers è proprio questo: sanno cosa vogliono i fans e glielo danno sempre.”

L’agente Hopper, intanto, continua a occuparsi di Eleven (Millie Boby Brown), la problematica ragazzina dai poteri telecinetici, sfoggiando un look alla Magnum P.I. con tanto di baffi e camicia hawaiana. Il suo personaggio chiederà preziosi consigli sulla genitorialità a Joyce (Winona Ryder), ma sarà anche impegnato in moltissime scene d’azione. “È più grasso di come l’abbiate mai visto” ha dichiarato David Harbour, l’attore che lo interpreta, “meno capace di far male alla gente, ma anche più capace sotto certi aspetti. Un po’ come un grosso elefante.”

In attesa del 4 luglio, dai un'occhiata ai character poster dei protagonisti di Stranger Thngs 3.