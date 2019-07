Stranger Things: nella terza stagione tornerà una delle coppie di amici più amate dai fan

Ecco nuove rivelazioni sull'attesa terza stagione di Stranger Things. Stavolta ci pensano gli interpreti di Steve e Dustin a dare indizi su quali saranno le sfide che i due amici dovranno affrontare insieme.

Se non vi ricordate della trasformazione di Steve avvenuta nella seconda stagione dello show targato Netflix, allora andate a rinfrescarvi la memoria con il nostro recap di Stranger Things 2. Dopo aver indossato per breve tempo i panni del villain umano della serie, il personaggio interpretato da Joe Kerry ha stretto una profonda amicizia con il gruppo di Mike, ma in particolar modo con Dustin, tanto da insegnargli come copiare il suo famoso look per il ballo scolastico.

I due attori, parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, ci anticipano che questo rapporto è destinato a continuare nella terza stagione di Stranger Things, anche se con qualche differenza. Come afferma Joe: "la nostra amicizia riprende proprio da dove ci eravamo lasciati, solo che stavolta non sono il suo babysitter, direi che avremo più un rapporto alla pari".

Anche Gaten Matarazzo dice la sua sull'importanza del loro rapporto: "per tutte le puntate della seconda stagione sei stato tu a proteggerci, eri il leader, e questo ha fatto capire al mio personaggio che anche lui poteva essere coraggioso".

Dalle dichiarazioni dei due possiamo ipotizzare che i nuovi episodi della serie continueranno ad approfondire il legame creatosi tra i due personaggi, reso più forte dopo le minacce che hanno dovuto affrontare insieme.

Le puntate inedite della serie saranno rese disponibili a partire da oggi giovedì 4 luglio, stando al punteggio di Rotten Tomatoes di Stranger Things 3, i fan rimarranno soddisfatti delle nuove avventure di Will e i suoi amici.