Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale debutterà a Londra a dicembre

L'attrice Mille Bobby Brown si è dichiarata "pronta per concludere" Stranger Things con la sua quinta stagione, ma sembra che dovremo attendere ancora un po' per il gran finale della celebre serie; nel frattempo è stato annunciato che The First Shadow, adattamento teatrale, debutterà a Londra nel dicembre 2023.

In particolare, la premiere si terrà al Phoenix Theatre il 14 dicembre. Lo spettacolo sarà accessibile acquistabile con un biglietto dal prezzo di circa 24 euro (20 sterline), mentre a dirigerlo sarà nientemeno che Stephen Daldry (nominato all'Oscar per Billy Elliot, The Reader e The Hours), affiancato dal co-regista Justin Martin e co-produttrice esecutiva Kate Trefrey – peraltro sceneggiatrice della serie.

Ecco la sinossi ufficiale dell'adattamento: "Hawkins, 1959: una città normale, con preoccupazioni nella norma. L'auto del giovane Jim Hooper non parte, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole soltanto diplomarsi e andarsene dalla città. Quanto arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che riniziare da capo non è poi tanto facile... e che le ombre del passato hanno spire veramente lunghe. Ideata da un team creativo pluripremiato, che porta la narrazione teatrale e scenografica in una dimensione completamente nuova, questa nuova, avvincente avventura di riporterà all'inizio della storia di Stranger Things e potrebbe contenere la chiave del FINALE".

Ad aggiungere interessanti dettagli è Matt Duffer, ideatore di Stranger Things: "Il progetto non nasce da noi. No, non credo che avrei avuto l'idea. Il merito, invece, è di Stephan Daldry, un grande fan dello show e volenteroso di realizzare lo spettacolo; eppure, era così impegnato con The Crown che ho pensato non sarebbe mai successo. Alla fine si è aperta uno spiraglio, è tornato sui suoi passi e ha espresso ancora una volta il suo interesse, così ci siamo incontrati per parlare di come potesse svolgersi la commedia. Quando senti parlare di musica, ti viene subito in mente che sarà un musical della prima stagione o qualcosa del genere. No, a lui non interessava roba simile.. Voleva raccontare una storia nuova, originale".

Ci auguriamo che lo spettacolo riscuoterà lo stesso successo della serie. A quanto pare, la riduzione teatrale di Stranger Things racconterà le origini di Vecna, Joye e Hopper.