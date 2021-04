Stranger Things, ecco dove si trova realmente la cittadina Hawkins

Si avvicina a grandi passi il momento di assistere alla quarta stagione di Stranger Things, che farà calare ancora una volta il buio sopra la piccola cittadina di Hawkins, nell'Indiana, e che porterò ancora di più allo strenuo la battaglia tra i nostri protagonisti e le forze del male, che abitano il terribile e spaventoso Sottosopra.

Abbiamo visto insieme come Stranger Things 4 promette di essere la stagione più horror della serie, ma oggi, nell'attesa di scoprire la data di uscita del tanto agognato quarto ciclo di episodi dello show ideato dai fratelli Ross e Matt Duffer, vogliamo tornare alle origini del prodotto, per raccontarvi delle location del set, e dove si trovi la suggestiva Hawkins.

Luoghi da visitare

Purtroppo, ve lo anticipiamo, la cittadina di Hawkins nell'Indiana, la "patria" di Stranger Things, non esiste nella realtà. Tuttavia, è comunque possibile visitare i luoghi più belli e interessanti dove viene girata la serie, e per farlo serve farsi un bel viaggio in Georgia.

La maggior parte delle ambientazioni si trova infatti nei dintorni di Atlanta, capitale e città più grande dello stato della Georgia. Per esempio, la scuola media di Hawkins altre non è che la High School Patrick Henry, che si trova a Stockbridge, a mezz'ora di macchina da Atlanta. Un altro dei posti più iconici è, senza dubbio, il terribile laboratorio di Hawkins, ovvero uno degli edifici del Campus Briarcliff dell’Università di Emory ad Atlanta, che un tempo era un ospedale psichiatrico.

Infine, impossibile non menzionare la splendida sala giochi Arcade Palace. Vi sorprenderà scoprire che essa è una vecchia lavanderia, ma gli esterni sono rimasti ancora decorati come li abbiamo visti nello show. Se volete visitarla, la potrete trovare al numero 8415 di Campbellton St, a Douglasville, sempre in Georgia.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a come sia stata realizzata la figura del Demogorgone per Stranger Things.