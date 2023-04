Stranger Things, ufficiale! Netflix annuncia la serie tv animata spin-off

Mentre I fan si divertono a prevedere cosa accadrà in Stranger Things 5, che sarà la stagione finale dell'acclamata serie tv di fantascienza dei fratelli Duffer, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato ufficialmente lo serie di animazione spin-off animato di Stranger Things.

Quasi tutti i dettagli sulla show sono attualmente tenuti nascosti, a parte il fatto che la storia è stata sviluppata da Eric Robles e che la serie sarà realizzata da Flying Bark Productions. Robles ha precedentemente creato gli spettacoli animati “Random!", "Fanboy & Chum Chum" e "Glitch Tech". I creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, saranno produttori tramite la loro casa Upside Down Pictures insieme a Robles di Flying Bark, Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps. Inoltre, viene reso noto che Upside Down Pictures e 21 Laps sono attualmente oggetto di nuovi accordi first-look con Netflix.

"Abbiamo sempre sognato una serie d'animazione di Stranger Things, e vedere questo sogno realizzarsi è stato assolutamente elettrizzante", hanno dichiarato i fratelli Duffer in una nota. "Non potremmo essere più sorpresi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno escogitato: le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l'ora di poter condividere con voi qualcosa di più! L'avventura continua…”

La serie animate di Stranger Things era stata anticipata lo scorso dicembre: secondo i primi rumor la storia sarà ambientata a Tokyo.