Stranger Things, ecco le ultime attesissime immagini dal set

Le notizie per i fan di Stranger Things non sono positive, dopo le rivelazioni di Gaten Matarazzo sappiamo che le riprese della stagione 4 non riprenderanno prima del prossimo autunno, dilatando quindi anche i tempi per la pubblicazione dello show su Netflix.

Ma per rendere l'attesa meno faticosa, gli autori dell'amatissima serie, hanno deciso di pubblicare delle foto direttamente dal set ma, della prima stagione. Si tratta di alcuni scatti di prova diffusi via Twitter, in cui compaiono tutti i nostri amati beniamini.

Ci sono David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer e Noah Schnapp. Soprattutto per via dell'abbigliamento e del taglio di capelli di quest'ultimo ci rendiamo conto di essere agli albori dello show che si avvia verso la sua ultima stagione.

Stando alle immagini già diffuse, siamo certi che anche in Stranger Things 4 ci sarà Hooper, uno dei personaggi preferiti dal pubblico che fa la sua apparizione in Russia in un campo per i lavori forzati. L'uomo non sarebbe quindi morto e potrebbe ricongiungersi con la sua piccola Undi, alla quale aveva lasciato un biglietto strappalacrime.

Non ci sono ancora informazioni certe su quello che accadrà. È plausibile che dovremo aspettarci uno Stranger Things lontano da Hawkins per la maggior parte dello show, con particolare riguardo agli esperimenti che anche i Russi conducono sul Sottosopra. Cosà accadrà ai nostri adorati ragazzini? Non ci resta che attendere. La serie sicuramente non vedrà la pubblicazione prima del 2021.