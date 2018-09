Stranger Things: la Universal s'ispira allo show per il cibo dell'Halloween Horror Nights

Quest'anno le Halloween Horror Nights saranno caratterizzate da cibo a tema Stranger Things, sia a Orlando che a Hollywood. La celebrazione annuale dei festeggiamenti di Halloween nei parchi a tema verrà lanciata il 14 settembre e proseguirà fino al 3 novembre. I cult horror degli anni '80 costituiscono il tema dominante dell'HHN di quest'anno.

Universal ha già annunciato che classici come La bambola assassina, Killer Clowns from Outer Space e Poltergeist si manifesteranno in diverse in diverse attrazioni e zone dei parchi.

Killer Clowns from Outer Space avrà un suo tendone da circo dedicato ai personaggi, che tenteranno di sparare agli ospiti con pistole che li trasformeranno in zucchero filato umano.

Ma lo show più riconoscibile all'interno dell'evento sarà Stranger Things, dato che gli ospiti potranno visitare una ricreazione rielaborata di Hawkins oltre che sgranocchiare piatti speciali basati sullo show e creati in esclusiva per Halloween Horror Nights.

Gli ospiti potranno onorare la memoria di Benny Hammond al Benny's Burger o rivivere la sua morte dopo aver incontrato Undici ordinando un Chicken and Waffle Sandwich di Benny. A proposito di waffle, Orlando si è davvero dedicata al cibo preferito di Undici offrendo tre diverse varianti, una delle quali è un waffle a tre livelli, con panna montata e una torre di caramelle, denominato Eleven's Waffle Extravaganza. I due cibi saranno disponibili in entrambe le location ma i partecipanti dovranno trovare la strada giusta per Orlando e i cupcake Christmas Tree Light o per Hollywood e i Demogorgon Totchos. Sfortunatamente il cibo a tema Stranger Things non sarà presente nel parco di Singapore.

Grazie alla sua capacità di capitalizzare la nostalgia per gli anni '80, Stranger Things è un'ottima aggiunta all'Halloween Horror Nights di quest'anno.

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix nel 2019.