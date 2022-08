Stranger Things, Vecna recita Titanic in un esilarante video con Jamie Campbell Bower

La quarta stagione di Stranger Things non avrebbe riscosso lo straordinario successo a cui abbiamo assistito in queste settimane senza Jamie Campbell Bower: l'attore britannico ha dato allo show una marcia in più grazie alla strepitosa caratterizzazione del suo Vecna, che non a caso è diventato un vero e proprio idolo dei fan della serie Netflix.

Dopo aver parlato delle sue dipendenze passate, la star di Stranger Things ha dunque continuato a godersi questo periodo di incredibile notorietà regalandoci uno dei siparietti a tema più divertenti degli ultimi mesi: durante un'ospitata da Jimmy Fallon, infatti, Jamie Campbell Bower ci ha offerto una reinterpretazione di citazioni famose... In chiave Vecna!

Dal "sono solo una ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla" di Notting Hill al leggendario "voglio che tu mi dipinga come una delle tue ragazze francesi" di Titanic, passando persino per una reinterpretazione di Lizzo, il nostro Jamie ha dunque ancora una volta dato prova del suo incredibile talento offrendoci una versione di Vecna decisamente inedita e, ma non diciamolo troppo forte, un filino meno minacciosa!

Cosa ne dite? Vecna merita una possibilità come doppiatore? Diteci la vostra nei commenti! Nonostante l'enorme successo, intanto, Stranger Things non ha raggiunto Squid Game come show più popolare di Netflix.