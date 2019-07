Stranger Things: vediamo il nuovo intro pensato per la serie

Attenzione nella news ci saranno spoiler per la terza stagione dello show creato dai fratelli Duffer, se non l'avete ancora vista vi consigliamo di andare a leggere la nostra recensione di Stranger Things 3. Un utente di Twitter ha deciso di creare un nuovo intro con protagonista Jim Hopper versione Magnum P.I., andiamo a vedere il risultato.

Che il personaggio dello sceriffo di Hawkins fosse uno dei più amati del pubblico si sapeva già, ma a cementificare la passione nei suoi confronti ci ha pensato il nuovo look sfoggiato nella terza stagione.

Di fronte alla possibilità di un appuntamento galante con Joyce Byers, interpretata da Winona Ryder, Jim Hopper decide di agghindarsi con una camicia hawaiana dal forte sapore retrò. Per questo l'utente di Twitter @EddieSpuhghetti ha deciso di creare un intro dal titolo Hopper, P.I., diventato subito virale. Tanto che lo stesso David Harbour ha condiviso il tweet, commentando di averlo trovato molto divertente. Siamo sicuri che il video, che trovate in calce alla notizia, potrebbe far nascere a qualche dirigente di Netflix l'idea di uno spin-off dedicato al personaggio di Jim Hopper.

Ma quello del capo della polizia di Hawkins non è l'unico personaggio che è stato apprezzato daigli appassionati della serie, anche Alexei è stato protagonista dell'ironia dei fan di Stranger Things, come potete vedere nella news che gli abbiamo dedicato.