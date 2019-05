Stranger Thinngs 3, David Harbour: 'Il finale è la scena più commovente che ho girato!'

Al Giorno dell'Indipendenza manca poco più di un mese, ma la campagna promozionale di Stranger Things 3 è ormai entrata nel vivo, e tra una collaborazione con H&M e qualche nuova immagine ufficiale, è grazie ad alcune nuove dichiarazioni di David Harbour che possiamo ora aspettarci un finale di stagione davvero commovente.

Parlando al MCM Comic-Con il sabato appena passato, l'attore ha infatti dichiarato che la terza stagione esplorerà ancora più a fondo la relazione padre-figlia tra il suo Sceriffo Hopper ed Eleven (Millie Bobby Brown), scendendo nel dettaglio del loro rapporto, che a quanto pare porterà a qualcosa di "inaspettato e molto commovente" nel corso dell'ottavo episodio, l'ultimo della stagione.



Spiega Harbour: "Eleven sta crescendo e credo proprio che sia la cosa più terrificante per Hopper: non gli piace proprio l'idea che la sua piccola bambina se la faccia con i ragazzi. All'inizio della stagione vedremo dunque lo Sceriffo molto a disagio con questa cosa, perché sua figlia sta diventando una teenager e a scoprire più a fondo se stessa, cosa che spaventa Hopper più di qualsiasi creature Demogorgone del Sottosopra".



Continua: "Questo si nota molto nel corso di tutta la stagione, fino a un inaspettato finale che è molto, molto commovente. Credo sinceramente che l'episodio 8 della terza stagione di Stranger Things sia la cosa più emozionante e commovente che abbia mai girato in tutta la mia carriera".



Stranger Things 3 approderà su Netflix il prossimo 4 luglio.