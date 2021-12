Strappare lungo i bordi, tutti i film e le serie Nerd presenti nello show di Zerocalcare

Fa parte dell'estetica di Zerocalcare riempire i propri prodotti, fumettistici o seriali, di qualunque riferimento abbia accompagnato la sua crescita: cinematografico, videoludico, seriale, musicale e persino scolastico, di quelle nozioni che ancora si ricordano. Strappare lungo i bordi non è da meno: ecco tutte le citazioni più "nerd".

Da quando è uscito Strappare lungo i bordi e nonostante i numeri da record raggiunti in fatto di spettatori da Strappare lungo i bordi, rimane il fatto che in proporzione alla mole di citazioni contenute nel giro di una sola ora e mezza di serie, gli ascolti sono numeri da novellino. Scherzi a parte, le stime che vi abbiamo riportato fanno spavento, battendo persino Squid Game. Ma è senz’altro vero, comunque, che quelle sei puntate sembrano sul punto di scoppiare, tanti sono i riferimenti che offrono, come d’abitudine in tutti i fumetti di Zerocalcare. Noi ci limiteremo a quelli cinematografici e seriali e solo ai più mainstream – quindi nessun album, numerosissimi, né i riferimenti più “alti” fatti dal fumettista nell’ambito del cinema e della serialità. Vista la mole, tanto vale raggrupparli per episodi.

Episodio 1: Ancor prima del minuto uno, già Zero si trova in mezzo ai tifosi della Roma a festeggiare (sbagliando) l’uscita dei DVD di Neon Genesis Evangelion con la maschera di EVA-01: serie anime capolavoro di Hideaki Anno risalente al ’95. Nella sua stanza di adolescente, fra i tanti poster musicali vediamo una parodia di Jurassic Park. Sempre a tema film e serie storpiate dal geniale romanesco di Strappare lungo i bordi, il catalogo Netflix e altri poster intravisti ne offrono a decine (ne scriveremo i titoli originali): Sense 8, Fast & Furious, Ritorno al futuro, Star Trek, Dark, 300. Probabilmente questa è la puntata più densa di tutte.

Episodio 2: Episodio disseminato di riferimenti più che altro musicali, sempre in fatto di poster regala però qualche sorpresa: Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, ma soprattutto “Rog Uan – Na storia de guera fra’e stelle” – il noto spin-off di Star Wars del 2016.

Episodio 3: Qui il primo riferimento lo offrono le due ragazzine topo cui Zero fa le ripetizioni, che mettono in scena la tecnica di fusione di Dragon Ball. C’è poi una gigantesca e curatissima sequenza citazionistica a Star Wars, di nuovo. Nello scontro fra Zero e Secco, lui è truccato da Darth Maul, ma il duello ricorda quello fra Obiwan e Darth Vader in Una nuova speranza. Ci sono poi altri riferimenti disseminati, per esempio all’Odio di Kassovitz, ma li stiamo volutamente omettendo, concentrandoci solo su quelli meno “autoriali”. Che già sono un’infinità.

Episodio 4: Non così “nerd”, ma il primo riferimento è a Wilson, il pallone di Tom Hanks in Cast Away. Più avanti però, nel futuro post-apocalittico senza più musica, Zero assume una posa da Ken il Guerriero, storico manga reso anime dalla stessa Toei Animation di One Piece. Di nuovo Star Wars poi: con un poster de L’Impero colpisce ancora e un Casco da Mandaloriano su un tavolo.

Episodio 5: Forse anche per il cambio di tono dell’episodio, qui si va su riferimenti decisamente più ricercati. Fra due sequenze ispirate ai film di Kubrick (Arancia Meccanica e Full Metal Jacket) e quelli in cartellone al cinema, di uscita più recente: I miserabili, Mektoub My Love ma anche Lost in Traslation. Zero si sta preparando per il drammatico, ultimo episodio: non vuole più fare citazioni, non è il momento, tanto che nel sesto non se ne trovano di cinema e serie.

