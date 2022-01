Strappare lungo i bordi, Giacomo Bevilacqua: 'Zero è il cattivo più incompreso su Netflix'

Fa ancora parlare di sé Strappare lungo i bordi, la serie evento di Zerocalcare che su Netflix Italia ha semplicemente frantumato qualunque record. Oggi su spinta di Netflix, il suo collega e amico fumettista Giacomo Bevilacqua l'ha definito "il cattivo più incompreso delle serie tv". Ma c'è chi non ha capito l'ironia. Ecco i commenti.

Sono passati poco più di un paio di mesi da quando Zerocalcare, dopo essersi costruito con fatica e riservatezza una carriera decennale nel mondo dei fumetti, ha visto letteralmente deflagrare la propria notorietà. Notoriamente umile e riservato, aderisce da molti anni allo stile di vita straight edge, etica maturata nell’hardcore punk che prevede l’astinenza da tabacco, sostanze e alcool e talvolta quella da sesso occasionale e dal consumo di carne. Questo non ha per forza a che vedere con il suo odio per i riflettori, ma può aiutare a rendere un identikit del personaggio.

Dopo l’uscita della serie su Netflix il 17 novembre, una vera e propria ondata di adorazione, meme e citazioni ha inondato Zerocalcare, portandolo a dichiarare in un eccesso di stress: “Da quando è uscita la serie la mia vita è diventata invivibile”. Per Zero si trattava infatti del primo grande salto nel mondo della serialità animata dopo piccoli titoli autoprodotti come Rebibbia Quarantine. Un debutto, sul piccolo-grande schermo, che ha raggiunto picchi di qualità ed emotività davvero incredibili. Successivamente però, Zero ci ha tenuto a rivedere le sue parole, sottolineando: “Le vite invivibili sono altre”.

Da allora, a parte quando ha preso il controllo degli account di Netflix per consigliare le serie preferite di Zerocalcare, si è generalmente distaccato dal panorama social. Né si sa ancora nulla su una possibile seconda stagione della serie o su un titolo ex novo, nonostante gli ascolti record di Strappare lungo i bordi, numeri mai visti in Italia che hanno battuto persino Squid Game. Sarà per questo che alla battuta di un suo caro amico e collega, Zero non si è fatto sentire. Netflix ha infatti aperto una discussione – che trovate in calce all’articolo – su quale sia “il cattivo più incompreso delle serie tv”.

Nella discussione è intervenuto anche Giacomo Bevilacqua, fumettista, passato alla ribalta grazie alla sua saga di storie A panda piace, che hanno come protagonista ovviamente l’omonimo orsetto bianco-nero. Bevilacqua e Michele Rech sono amici da tempo, di recente si sono dati a un progetto di capitoli a fumetti in botta e risposta intitolato Caldaje e i loro alter-ego appaiono spesso nei fumetti dell’altro. Non ultimo, Panda era uno dei numerosissimi easter egg di Strappare lungo i bordi, presente nella scena del funerale di Alice.

Sotto il post Netflix, Bevilacqua ha ironizzato: “Zerocalcare, perché non è colpa sua se è di Roma”. Molti hanno riso della battuta conoscendo il rapporto fra i due, ma qualcuno in particolare, presto informato della situazione, sembra non aver gradito il riferimento alla Città Eterna, citando anche le polemiche sul romanesco di Strappare lungo i bordi. Staremo a vedere se Zero raccoglierà l’ironica provocazione. Voi a quanti rewatch state della sua serie? Ditecelo nei commenti!