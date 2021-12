Strappare lungo i bordi, perché Netflix non ha ancora annunciato la Stagione 2?

Nell'ultimo mese non si è fatto altro che parlare di Strappare lungo i bordi, la serie da record di Zerocalcare uscita su Netflix il 17 novembre. Ma visto tutto il successo riscosso, inaspettato a questi livelli, perché il gigante dello streaming non ha fatto sapere niente su un'eventuale rinnovo per una seconda stagione?

Anche se sembra passata un’eternità dalla distribuzione di Strappare lungo i bordi, fra due giorni sarà soltanto il primo “mesiversario” dall’uscita della serie su Netflix. Ammettendo che sia davvero nei piani del gigante dello streaming – e soprattutto del suo autore, Zerocalcare, cosa che non è affatto detta – di spendersi in un rinnovo, vien da chiedersi: “Perché non l’ha ancora annunciato?”. In realtà, sono molte le variabili. Prima fra tutte, il poco tempo a disposizione (finora) per decidere. Normalmente, Netflix si riserva il primo mese dall’uscita per valutare gli ascolti a lungo termine di una serie. In queste statistiche contano ovviamente anche i rewatch, i cui numeri sono stati incredibili per Strappare lungo i bordi.

Quell’arco di quattro settimane scade proprio fra due giorni. Da lì in poi, ogni giorno è buono per eventuali indiscrezioni: non già conferme ufficiali, come sta avvenendo per Squid Game, ma utili a sondare il terreno. Tutto questo, ammesso che dipendesse solo da Netflix. Così non è, molto dipende dall’autore. Ora, di fronte a successi di questo livello e ragionando anche d'imprenditoria, Netflix è molto abile a proporre “offerte che non si possono rifiutare”.

Zerocalcare però, lo sappiamo, è un autore tutto particolare – e per fortuna. Uno che ha fatto della sua riservatezza il proprio stile di vita, forse il mantra più importante da difendere. Lo stare lontano dai riflettori che per dieci anni ci è sembrato un peccato, per lui è stata una benedizione – per certi versi. Tanto da esprimersi con questi toni, di recente, in un’intervista per il Messaggero: “Da quando è uscita la serie la mia vita è diventata così invivibile che o trovo una centratura, oppure non mi va di stare ingolfato in mezzo alle polemiche. Non c’è niente al mondo che mi costringa a farlo”. Successivamente, Zero ha rettificato lo statement asserendo: “Le vite invivibili sono altre”. Ma il succo resta.

E il succo è che più i grandi lo vogliono, più Zerocalcare dice di no. L’unico a poterlo convincere è il suo pubblico, ma non quello recente: quello di vecchia data, gli affezionatissimi insomma. Che però, d’altro canto, si accontenterebbero comunque “solo” dei tantissimi fumetti di Zerocalcare. Se ci sarà una seconda stagione insomma, potrebbe non essere a breve. E potrebbe non trattarsi esattamente di una seconda stagione, ma di una storia ex novo che condividerebbe, comunque, l'inconfondibile mondo di Zerocalcare. Voi ci sperate? Ditecelo nei commenti!