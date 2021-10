Strappare lungo i bordi, ecco il poster e il trailer della serie Netflix di Zerocalcare

Tra le serie italiane che vedremo su Netflix nei prossimi mesi, una delle più attese è Strappare lungo i bordi, progetto autoriale del fumettista Michele Rech, meglio noto come Zerocalcare. I primi due episodi saranno presentati lunedì alla Festa del Cinema di Roma, e la piattaforma streaming ha pubblicato il poster e il trailer.

Il trailer di Strappare lungo i bordi è visibile all'interno della notizia. Le immagini sono accompagnate dal brano Strappati lungo i bordi di Giancane, cantautore romano col quale Zerocalcare collabora dal 2018: insieme hanno realizzato il video di Ipocondria, colonna sonora come si ricorderà degli short animati di Rebibbia Quarantine, presentati nel 2020 a Propaganda Live su La7.

La nuova serie animata, composta da sei episodi della durata di circa quindici minuti, è prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore. Secondo la sinossi, "Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare".

Zerocalcare doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea. L'uscita di Strappare lungo i bordi è fissata per il prossimo 17 novembre.

"Potrei aver scelto una colonna sonora un po’ da boomer, ma sono canzoni che mi hanno accompagnato per tutta la vita" ha dichiarato l'autore parlando della musica scelta per la serie. "Il team di animazione di Movimenti è riuscito a costruire intere scene intorno ai brani che avevo scelto, per costruire una narrazione fluida fatta di musica e immagini. Il risultato mi piace un botto."

Il poster di Strappare lungo i bordi è visibile in calce alla notizia.