Strappare lungo i bordi, la spiegazione del finale della serie di Zerocalcare

Non sono passate neanche due settimane dall'uscita su Netflix di quello che, a tratti, sembra uno dei più grandi capolavori seriali del panorama italiano, visto l'accoglienza pressoché unanime di pubblico e critica. Stiamo ovviamente parlando di Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, il cui finale tocca profondità introspettive non da poco.

Ha registrato numeri da record Strappare lungo i bordi, la prima serie Netflix firmata Zerocalcare e uno dei suoi lavori più strutturati al di fuori, ovviamente, della produzione fumettistica primaria. La brevissima miniserie di sei episodi soltanto, per la durata totale di un'ora e mezza di riproduzione, ha saputo intrattenere, strappare risate fino alle lacrime, ma anche lacrime solamente (e tante) toccando corde che riguardano la self confidence di un'intera generazione. Tanto che in molti sperano nella seconda stagione di Strappare lungo i bordi.

Debuttata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma con due puntate che sembrano tese solo alla comicità più esilarante, ha poi rivelato un (gradualissimo) processo emotivo e di introspezione personale - per Zerocalcare e per i suoi spettatori - al cui centro vi è un drammatico evento accaduto realmente nella vita del fumettista. Tutta la serie si configura come un racconto in retrospettiva che cerca di diluire i tempi di questo viaggio - non solo nell'animo, ma anche verso una meta precisa - affinché la destinazione arrivi più tardi possibile.

Attenzione, spoiler: questo perché la destinazione è il funerale di Alice, amica di Zero, Secco e Sarah toltasi la vita dopo aver visto infranti i propri sogni di realizzazione ed esser stata costretta a tornare a casa, nel paesino di nascita, dai genitori. La storia di Alice, come quella di Zero, è una storia di fallimenti: o meglio, di come la società e le nostre insicurezze e paranoie ci spingano a sentirci dei falliti, sobbarcandoci tutto il peso e la responsabilità del vivere, non solo nostro ma anche altrui.

In parte era già chiaro dai motivi dello strano doppiaggio di Strappare lungo i bordi, su tutti quello di Alice con la sua voce robotica, a rappresentare il distacco emotivo scavato da Zero - chiusosi a riccio - nei suoi confronti. E quando poi infatti i personaggi di Sarah e Secco riguadagnano nuovamente le loro voci reali, il senso dell'operazione narrativa diventa chiaro: quella di Zero è stata una narrazione tutta vissuta nella sua testa, sul modo in cui ha introiettato quell'esperienza e i giudizi altrui, in realtà inesistenti. "Non ti ricordi? Sei solo un filo d'erba": questo gli ripete Sarah, cui Zero finalmente concede il beneficio di un (vero) ascolto. Insomma, ci troviamo di fronte a una serie incredibile, spiegata anche più approfonditamente dai fumetti correlati a Strappare lungo i bordi. Voi l'avete vista? Ditecelo nei commenti!