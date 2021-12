Strappare lungo i bordi, Zerocalcare chiarisce: 'Le vite invivibili so' altre'

Strappare lungo i bordi ha avuto un enorme successo e così Zerocalcare, fumettista romano di Rebibbia, si è trovato improvvisamente al centro di un'enorme attenzione mediatica e proprio per questo, alcuni giornali hanno pensato bene di forzare la mano su alcune sue dichiarazioni.

Da alcuni giorni infatti, su più riviste si legge un virgolettato che ha fatto particolarmente infuriare l'autore e cioè: "Da quando è uscito Strappare lungo i bordi la mia vita è invivibile". Succede così che Zerocalcare a modo suo, e cioè a mezzo fumetti, abbia deciso di chiarire la natura di queste parole, che sembrano essere state in parte fraintese.

L'artista romano ha chiarito infatti che non intendeva di certo paragonare la sua vita a quella di Lady Diana, soggetta quotidianamente ad incredibile pressione da parte dei media, ma semplicemente sottolineare in maniera piuttosto scherzosa quanto improvvisamente sia finito sulla bocca di tutti. Zerocalcare ha inoltre precisato di essere molto soddisfatto dei risultati ottenuti da Strappare lungo i bordi e che evidentemente "Le vite invivibili so' altre", precisando che ogni qual volta ha avuto modo di leggere quel virgolettato, per davvero gli si è accapponata la pelle.

Insomma, nessuna polemica da parte di Zerocalcare per il successo ottenuto dalla serie Netflix e la sua conseguente notorietà presso un pubblico estremamente più ampio. Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Strappare lungo i bordi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di tutta questa storia.