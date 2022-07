Strar Trek, in arrivo il crossover tra Strange New Worlds e Lower Decks

Durante il panel Star Trek Universe del Comic-Con di San Diego, la Paramount+ ha annunciato un evento crossover con le stelle di Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Lower Decks che si svolgerà in un prossimo episodio della seconda stagione della serie spin-off dedicata al personaggio di Christopher Pike.

L'episodio crossover sarà caratterizzato sia da una componente live-action sia da una componente di animazione. I fan vedranno il guardiamarina Beckett Mariner, doppiato da Tawny Newsome, e il guardiamarina Brad Boimler, doppiato da Jack Quaid, da Star Trek: Lower Decks unirsi alla U.S.S. Enterprise nell'episodio, diretto dalla leggenda Jonathan Frakes.

Star Trek: Strange New Worlds ha ricevuto un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes e questo nuovo episodio evento non può far altro che accrescere l'entusiasmo dei fan che già avevano premiato il lavoro svolto fin qui con il 98% dei giudizi positivi.

Si tratta di un ritorno al passato per Star Trek che con questa serie è stata in grado di riportare in auge alcuni degli elementi più iconici del franchise. Strange New World segue infatti le avventure del Capitano Christopher Pike al timone della USS Enterprise negli anni precedenti a Star Trek: The Original Series.

Siete curiosi di vedere questo crossover? Ditecelo nei commenti.