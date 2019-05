La strategia autunnale di CW: Batwoman, Nancy Drew e non solo

La CW ama i suoi grandi franchise e ha trovato il modo di abbinarli in modo accurato nel prossimo autunno. La programmazione serale per a prossima stagione prevede infatti serie a fumetti, remake, serie per adolescenti e show per famiglie, sempre a due a due.

Le produzioni CW sono aumentate al punto che nella prossima stagione la rete manderà in onda 12 ore di contenuti originali alla settimana, contro le sette della Fox. Non solo la rete ha rinnovato tutte le 14 serie esistenti, ma ne ha aggiunte altre tre: Batwoman, Nancy Drew e Katy Keene. Due di queste debutteranno in autunno.

Commentando la notizia secondo cui CW non avrà più un contratto con Netflix, il presidente Mark Pedowitz ha sottolineato che le strategie in tal senso spettano a Warner Bros TV e a CBS TV, ma che la cosa non dovrebbe avere un forte impatto sul core business del network. "Abbiamo un marchio molto forte ed è davvero compito dei nostri partner di studio decidere dove mandare le stagioni passate della nostra programmazione", ha affermato.

Per quanto riguarda l’abbinamento tra due programmi compatibili, la domenica alle 20 andrà in onda Batwoman, interpretato da Ruby Rose, seguito poi alle 21 da Supergirl. Il primo trailer di Batwoman è stato presentato nei giorni scorsi. Le due serie di supereroi The Flash e Arrow (quest’ultima giunta all’ultima stagione) andranno in coppia una dopo l’altra il martedì.

Il giorno prima, lunedì, tocca invece a un altro supereroe, Black Lightning, che sarà abbinato alla serie All American: entrambi i programmi vantano presenze afroamericane. Mercoledì, Archie e la sua banda di Riverdale saranno accompagnati dalla serie Nancy Drew. Si tratta infatti di due remake di storie della metà del secolo scorso. Dai un'occhiata anche al trailer di Nancy Drew.

Il giovedì andrà in onda la quindicesima e ultima stagione di Supernatural, insieme a Legacy, lo spin-off soprannaturale di The Originals. Il venerdì, infine, sarà la volta delle versioni CW di due serie iconiche come Charmed e Dynasty.