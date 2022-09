Streams & Screams: Netflix lancia la nuova raccolta horror per prepararsi ad Halloween

Per preparare al meglio i proprio abbonati ad Halloween, Netflix ha pensato bene di raccogliere insieme tutti i migliori titoli horror della piattaforma, tra serie televisive e film, nel nuovo hub "Streams & Screams".

Gli spettatori avranno così la possibilità di navigare tra nuove categorie come "Teen Screams," "Zombies, Vampires and Ghouls," "Horror Hidden Gems," "Family Halloween Treats," "Slashers and Serial Killers," "This Place Is Evil," "Modern Horror Classics," "Horror Reimagined," "Witchcraft & the Dark Arts," "High Brow Horror," e "Halloween Comedies."

Sebbene manchi ancora un po di tempo per l'arrivo di Hallowen, nelle prossime settimane debutteranno sulla piattaforma alcuni nuovi contenuti che i fan dell'orrore sicuramente apprezzeranno. Parliamo ad esempio di Mr. Harrigan's Phone, che si è mostrato in un trailer recentemente, adattamento di una delle storie raccolte nel romanzo "If It Bleeds" di Stephen King con protagonisti Jaeden Martell (IT) e Donald Sutherland (Invasion of the Body Snatchers), che arriverà il 5 ottobre.

Il 7 ottobre sarà invece il turno di The Midnight Club, il nuovo attesissimo show dell'acclamato Mike Flanagan, creatore di Hill House, Bly Manor e Midnight Mass. Tratta dall'omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike, la serie è ambientata in una struttura per giovani malati terminali: i protagonisti sono otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie, e stringono un patto tra loro... il prossimo di loro a morire manderà al gruppo un segnale dall'aldilà.

Chiudiamo poi con Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro, che debutterà a partire dal 25 ottobre con due episodi che seguiranno ogni giorno fino al 28 dello stesso mese. La nuova serie antologica racconterà otto diverse storie, tratte da racconti e immaginari letterari scelti direttamente da Del Toro.