Streghe, due nuovi spot TV ufficiali per l'attesa serie reboot targata CW

The CW Television Network ha rilasciato quest'oggi online due nuovi spot TV ufficiali per l'annunciato reboot di Streghe, serie TV davvero molto amata e seguita negli anni '90 che il canale ha deciso di riportare in auge con nuove storie e tra nuove Sorelle streghe, le protagoniste dello show.

Questa nuova versione, descritta come fiera, divertente e femminista, porterà in scena un nuovo trio di sorelle, Mel, Maggie e Macy, impegnate a fare i conti con propri poteri e lottare contro entità malvagie, a seguito della morte della madre.

Sviluppata da Jennie Urman, nota per aver raggiunto il successo con Jane the Virgin, e da Jessica O'Toole e Amy Rardin (anche produttrici esecutive dello show), la nuova versione di Streghe vedrà coinvolti anche Ben Silverman, Brad Silberling, e Carter Covington come produttori esecutivi.



Questa la sinossi ufficiale: "Dopo la tragica morte della loro madre, tre sorelle di una piccola città scoprono con loro immensa sorpresa di essere delle streghe. Presto questo potente trio dovrà rimanere compatto per combattere tutte quelle battaglie che vedono schierate le moderne streghe: dalla distruzione dei demoni, fino ai mostri più terribili dell’inferno."

Streghe vede nel cast Melone Diaz (Mel Pruitt), Madeleine Mantock (Macy), Sarah Jeffery(Maggie), Rupert Evans (Harry), Ellen Tamaki (Nico), Ser'Darius Blain (Galvin), e Charlie Gillespie (Brian).