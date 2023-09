Streghe, avete mai notato questo enorme buco di trama?

Streghe è stato uno degli show più di successo della fine del secolo scorso e della prima metà del primo decennio del ventunesimo secolo. Nel corso delle otto stagioni della serie, diversi piccoli buchi di trama hanno inficiato lo show, ma ce n’è uno, riguardante la sesta stagione che ha rischiato davvero di far saltare tutta la narrazione.

Il finale del reboot di Streghe ha riaperto la faida con la serie originale che, a oltre 15 anni di distanza dalla conclusione, torniamo a mettere sotto la lente d’ingrandimento a causa di un clamoroso buco di trama che nasce da alcuni personaggi introdotti nella sesta stagione.

La figura dei Pulitori viene aggiunta infatti durante il terzo episodio della sesta stagione, presentando questi esseri che hanno il compito di ripulire ogni esposizione della magia al mondo che deve rimanere inconsapevole dell’esistenza di tali poteri.

L’esistenza dei Pulitori cozza però con la morte di Piper nel finale della terza stagione, avvenuto proprio a causa degli avvenimenti che sono seguiti a un’esposizione involontaria della magia a un telegiornale locale e alla successive azioni di alcuni cittadini.

Anche gli eventi immediatamente successivi a questi, legati a un ritorno nel passato e che portano alla morte sia di Piper che di Prue, non si sarebbero dovuti verificare, se i Pulitori avessero svolto il proprio lavoro, così come raccontato dalla sesta stagione dello show.

Un buco di trama bello e buono che ci ricorda quanto sia difficile tenere in piedi uno show per così tanto tempo senza il rischio di incappare in errori, anche piuttosto grossolani.

Detto questo, lasciamo ai fanatici della serie, un vecchio speciale dedicato ai dieci anni dall’ultimo episodio di Streghe.