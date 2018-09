Streghe: scopri le nuove protagoniste nelle foto della première

The CW ha pubblicato le foto della première di stagione del reboot di Streghe, nuova versione dello storico show fantasy che andò in onda dalla fine degli anni '90. Le immagini aiutano gli spettatori a fare conoscenza con le tre nuove componenti del Trio, pronte a portare sul piccolo schermo una nuova versione della serie.

Il reboot di Streghe seguirà le avventure di Melanie 'Mel' Vera (Melonie Diaz), Maggie Vera (Sarah Jeffery) e Macy Vaughn (Madeleine Mantock) che dopo la morte della madre scoprono di essere streghe e secondo la descrizione ufficiale dello show 'questo potente trio deve stare insieme per poter combattere le battaglie quotidiane e soprannaturali che devono affrontare tutte le streghe moderne".

Mark Pedowitz, presidente di The CW, aveva spiegato le motivazioni che hanno convinto a creare un reboot dello storico show, dopo le perplessità dei fan:"Speriamo che possano dare a questo nuovo cast una possibilità. Non è proprio la stessa cosa ma ci sono molte somiglianze, speriamo che ci provino, siamo contenti di chi abbiamo lanciato, pensiamo che siano un bel mix. Siamo entusiasti del fatto che Jennie Snyder Urman l'abbia re-immaginata in qualche modo e posso solo dire ai fan: prima di giudicare, guardate lo show".

La nuova serie di Streghe è stata sviluppata dalla creatrice di Jane the Virgin, Jennie Urman, insieme a Jessica O'Toole e Amy Riardin, accreditate come produttrici esecutive. Ben Silverman, Brad Silberling e Carter Covington sono anch'essi produttori esecutivi dello show.

Le nuove star di Streghe sono Melonie Diaz, Madeleine Mantock, Sarah Jeffery, Rupert Evans, Ellen Tamaki, Ser'Darius Blain e Charlie Gillespie.

Lo show originale, andato in onda dal 1998 al 2006, includeva nel cast Shannen Doherty (Prue), Holly Marie Combs (Piper), Alyssa Milano (Phoebe), Rose McGowan (Paige), insieme a T.W. King, Dorian Gregory, Brian Krause, Greg Vaughan, Karis Paige Bryant, Julian McMahon, Drew Fuller, Kaley Cuoco e James Read.

La serie vinse diversi premi, tra cui un BAFTA al noto produttore Aaron Spelling.