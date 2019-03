Streghe: la seconda stagione del reboot avrà un nuovo showrunner

La prima stagione del reboot di Streghe (in originale Charmed), il cui debutto in Italia è atteso per il prossimo luglio, è attualmente in programmazione su The CW con l'episodio numero 17 in arrivo il 31 marzo.

Sebbene la prima stagione non sia ancora andata interamente in onda, il network ha già operato un importante cambio per la già confermata seconda stagione. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Carter Covington sostituirà Liz Kruger e Craig Shapire come showrunner dei nuovi episodi dello show. L'intenzione di CW è quella di intraprendere una direzione creativa differente.

Lo show, che vede Melonie Diaz, Madeleine Mantock e Sarah Jeffrey nei panni delle tre sorelle protagoniste, segue una storia molto simile (anche se non identica) alla serie originale andata in onda su WB Network, predecessore dello stesso CW. Le protagoniste originali erano Alyssa Milano, Holly Marie e Shannen Doherty, e in seguito Rose McGowan.

Ideato da Jennie Urman, il reboot di Streghe ha esordito il 14 ottobre e a novembre ha ricevuto il via libera per nove episodi aggiuntivi. Lo show segue le vicende di Mel, Maggie e Macy, tre sorelle che in seguito alla morte della madre scoprono con grande sorprese di essere delle streghe. Le tre protagoniste dovranno collaborare per affrontare i classici problemi delle streghe moderne, affrontando demoni e i mostri più terribili dell'inferno.