Streghe, Shannen Doherty attacca ancora Alyssa Milano: 'Abbiamo detto la verità'

Streghe sarà anche una delle serie televisive più iconiche della fine degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, ma i retroscena della serie - in particolare l'inaspettata uscita di scena della star Shannen Doherty dopo solo tre stagioni - continuano a suscitare polemiche. La diatriba principale è quella che mette contro la star e Alyssa Milano.

Sabato scorso, proprio Alyssa Milano ha affrontato le affermazioni secondo cui sarebbe stata lei a far licenziare la Doherty dalla serie e ora, durante un panel al MegaCon di Orlando, è la stessa Doherty a rispondere e a ribadire che lei e la terza co-star Holly Marie Combs hanno "semplicemente detto la verità".

Già a dicembre, durante un episodio del podcast della Doherty, la Combs aveva rivelato che le era stato detto dal produttore della serie Jonathan Levin che la Milano aveva dato loro un ultimatum: lei o la Doherty. Alla fine Doherty ha abbandonato la serie. Mentre la Milano ha però dichiarato di essersi sentita "triste" dopo aver letto delle accuse, durante la sua partecipazione al MegaCon, la Doherty ha ribadito che la verità è importante e che si trova in un momento della sua vita in cui la sta dicendo. Ricordiamo che Shannen Doherty sta lottando contro un cancro da anni e che adesso la sua situazione clinica sarebbe peggiorata drasticamente.

"Abbiamo semplicemente detto la verità [nel mio podcast], perché la verità è davvero importante", ha detto Doherty (via TVLine). "A questo punto della mia vita, con la mia diagnosi, con la lotta contro una malattia orribile ogni giorno della mia vita, è anche incredibilmente importante per me che la verità sia effettivamente raccontata rispetto alla narrazione che altri hanno fatto di me. L'abbiamo raccontata insieme. Abbiamo detto la nostra verità e siamo fedeli alle nostre verità".

L'attrice ha continuato: "Non c'è nessun revisionismo nella verità che so che abbiamo raccontato. Non c'è stato mai nessun ritardo sul set. Non ci sono stati mediatori per mesi e mesi. Ricordo i fatti come se li stessi ancora vivendo, e quello che posso dire è che ciò che qualcun altro può chiamare dramma è stato per me un vero e proprio trauma con cui ho convissuto per molto tempo. È solo grazie alla mia battaglia contro il cancro che ho deciso di affrontare questo trauma e di essere aperta e onesta al riguardo, in modo da poter guarire da una vita che mi è stata portata via [e dalla mia famiglia] perché qualcun altro voleva essere il numero uno nell'elenco delle chiamate. Questa è la verità".

Rose McGowan, che si è unita allo show nel ruolo di Paige Matthews dopo l'addio di Doherty, ha sostenuto la collega. "Ti abbiamo protetto finché abbiamo potuto. Entrambe, tutte noi", ha detto a proposito del fatto di non aver rivelato nulla ai fan prima d'ora. "E c'è un grande, grandissimo comico di nome Katt Williams che ha un meraviglioso detto: 'I vincitori non lasciano che i perdenti riscrivano la storia'".