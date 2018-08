Streghe: il trio insieme è più forte! Ecco il poster

Il nuovo poster di Streghe ci mostra che il trio di sorelle magiche è più forte e potente quando usa il potere combinato del trio. Date un'occhiata in calce alla notizia.

Produttrice esecutiva sarà Jessica O’Toole al fianco di Amy Rardin. Nella serie originale di Streghe c'erano le sorelle Halliwell, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), che scoprono di avere dei poteri magici e di discendere da una lunga stirpe di streghe. Alla fine della terza stagione la Doherthy venne sostituita da Paige, interpretata da Rose McGowan. La serie andò in onda per otto stagioni e poi proseguì in forma di fumetto fino alla decima.

La CW ha rilasciato il nuovo poster ufficiale di Streghe che, come sapete è stato reboottato recentemente con un nuovo trio di attrici, Madeleine Mantock, Melonie Diaz e Sarah Jeffery. La storia di questa nuova serie è stata scritta da Jennie Urman (già creatrice di Jane the Virgin).

La serie originale raccontava che "le tre sorelle Halliwell (Prue, Piper e Phoebe Halliwell) scoprono per caso di avere poteri magici. Da quel momento diventano streghe al servizio del bene, destinate a salvare e proteggere gli innocenti combattendo contro demoni e stregoni e cercando di mantenere il segreto su questa loro doppia identità compatibilmente con le loro vite personali."