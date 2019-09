Strike: torna la serie crime basata sui romanzi di J.K. Rowling

La penna di J.K. Rowling non ha creato solo l’universo di Harry Potter, ma anche il detective Cormoran Strike, protagonista dei romanzi scritti dietro lo pseudonimo di Robert Galbraith. Da queste opere è nata la serie crime Strike, che sta per tornare in tv e si arricchisce con l’ingresso di nuovi attori nel cast.

Le nuove aggiunte sono Robert Glenister (Live By Night) e Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders). I due affiancheranno i protagonisti Tom Burke e Holliday Grainger, che torneranno rispettivamente nei ruoli di Cormoran Strike e Robin Ellacott.



Il nuovo ciclo di episodi (ne sono previsti quattro), vedrà Susan Tully (Line of Duty, Crossing Lines) alla regia e prenderà il nome di Lethal White (Bianco Letale). Sarà l’adattamento del romanzo omonimo, pubblicato nel 2018 e portato in Italia da Salani.



La storia di Bianco Letale vede al centro le vicende di Billy (Joseph Quinn), un ragazzo che si presenta all’ufficio di Strike chiedendogli aiuto circa un crimine di cui crede di essere stato testimone quando era solo un bambino.

Billy ha dei problemi psicologici e non riesce a ricordare bene i dettagli, ma sembra che il racconto sia sincero. L’incontro tra i due, inoltre, rende inquieto il detective. Quest’ultimo viene ingaggiato dal ministro Jasper Chiswell (Robert Glenister) per investigare proprio sul fratello di Billy. Strike e Robin saranno impegnati dunque su due fronti e cercheranno di capire se i casi siano connessi tra loro.

Strike è distribuita dalla BBC e negli Usa andrà in onda su Cinemax, canale di proprietà della WarnerMedia, che ha siglato un accordo miliardario per i diritti di The Big Bang Theory.