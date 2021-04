Striscia La Notizia, aggredito ancora Brumotti. Chef Rubio: 'Te ne hanno date poche'

Vittorio Brumotti nel corso della realizzazione di uno dei servizi per Striscia La Notizia è stato brutalmente in una borgata popolare di Roma. Questa non è di certo la prima aggressione che l'inviato subisce, ma stavolta le cose sono sfuggite particolarmente di mano.

Brumotti mentre stava documentando ciò che accade nel quartiere, è stato brutalmente preso di mira da alcuni presenti. Il suo tentativo di denunciare le piazze di spaccio della zona è stato malvisto, e ha subito pesanti minacce con la sua troupe. Nemmeno l'arrivo delle forze dell'ordine è riuscito a placare il terribile alterco. Anzi, la situazione è rapidamente degenerata. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Ma la preoccupazione è stata sicuramente tanta. Brumotti era già stato aggredito alcuni mesi fa dagli spacciatori nei pressi di Milano.

Sulla questione è anche intervenuto anche Chef Rubio, il noto cuoco romano della tv, che ha difeso il quartiere popolare del Quarticciolo dalle accuse che sono state mosse nel corso del servizio. Inoltre lo chef ha scioccato tutti con le sue parole, sottolineando che l'aggressione è stata poca cosa rispetto al torto subito dalla borgata con questo breve reportage di Striscia La Notizia.

"Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date"

Nelle scorse ore invece, Diletta Leotta è stata raggiunta dal Tapiro D'Oro per la sua liason con Can Yaman.