Striscia La Notizia, in arrivo una nuova coppia di conduttori: ecco di chi si tratta

Dopo l'addio di Ficarra e Picone a Striscia la Notizia, ci sono ben due posti vacanti dietro il bancone del celebre tg satirico. Ovviamente è già partito il totonomi e i ben formati sui fatti rivelano che Antonio Ricci abbia già scelta la nuova coppia che sarà al timone del programma serale di Canale 5.

A quanto pare, la coppia formata da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani sarà nei prossimi mesi al timone di Striscia La Notizia. Per adesso non sono ancora giunte conferme ufficiali, ma sembra ormai chiaro che la decisione da parte di Mediaset sia stata già presa.

La coppia, anche se ancora inedita, ha tutte le carte in regola per potersi rivelare più che vincente. Di certo al comico napoletano non mancano una grande dose di ironia e simpatia, caratteristiche queste, che ben potrebbero amalgamarsi con la travolgente solarità e sagacia di Vanessa Incontrada, che ricordiamo, ha già condotto un programma di carattere comico come Zelig al fianco di Claudio Bisio.

Attualmente, entrambi sono alla prese con nuove produzioni. Alessandro Siani è impegnato con un suo nuovo film mentre, Vanessa Incontrada è al lavoro su una nuova fiction. Nonostante i molti impegni però, i due potrebbero trovare il tempo di sedersi dietro il bancone del tg satirico più noto di Italia.