Striscia La Notizia, condannato Mingo: i suoi servizi erano falsi

Ricorderete sicuramente tutti la coppia formata da Mingo e il buon Fabio, gli inviati di Striscia La Notizia, responsabili di aver smascherato diverse truffe nel corso del tg satirico. Il duo non appare in tv da diverso tempo ed ora ve ne spieghiamo il motivo.

Mingo, l'inviato parlante, è stato accusato di aver realizzato servizi falsi e per tale motivazione insieme a sua moglie è stato condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi. per i reati di truffa, falso e diffamazione. Secondo gli accusatori dell'ex inviato, sarebbero stati realizzati servizi totalmente fasulli e la stessa Mediaset sarebbe stata raggirata. Inoltre l'uomo aveva richiesto rimborsi per comparse inesistenti.

Ma Mingo ha commesso anche ben altri errori. Infatti è accusata anche di diffamazione da parte di Antonio Ricci in quanto aveva sottolineato che la pratica di servizi falsi era estremamente usuale all'interno del tg satirico di Canale 5. L'ex inviato barese dovrà pagare un'ammenda da 5000 euro. Inoltre il Tribunale ha stabilito che il su co-inviato Fabio De Nunzio era all'oscuro di tutto, e per tale motivazione non è stato ritenuto responsabile dei raggiri.

Vi ricordiamo che dopo molti anni Ficarra e Picone hanno definitivamente detto addio a Striscia La Notizia con grande dispiacere da parte del pubblico.