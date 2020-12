Striscia La Notizia: Ficarra e Picone lasciano il Tg satirico dopo 15 anni: 'Non è facile'

A sorpresa, 15 anni, Ficarra e Picone hanno annunciato il loro addio a Striscia la Notizia. Questa sarà l'ultima settimana che i due comici trascorreranno al timone del tg satirico di Antonio Ricci.

Non sono ancora chiare le motivazioni di tale decisione, sappiamo che al termine di questa settimana il loro posto verrà preso da Ezio Greggio ed Ezio Iacchetti, nella solita staffetta autunnale alla conduzione. I due nel dare l'annuncio sono apparsi molto commossi al termine della scorsa puntata. Ficarra ha detto: "Oggi è cominciata l'ultima settimana di conduzione e sarà anche il nostro ultimo anno e non vi nascondiamo che dopo 15 anni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti".

Picone ha poi lasciato un piccolo spiraglio aperto per il futuro: "Al momento passiamo il testimone, ma non è detto che sarà per sempre".

Attraverso il proprio profilo social comune, la coppia di comici giunta al successo grazie a Zelig ha detto: "Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee".

Nelle scorse settimane, come molti altri membri dello spettacolo, anche Antonio Ricci era risultato positivo al Covid. Anche Picone aveva destato qualche preoccupazione, ma fortunatamente tutto è andato per il verso giusto.