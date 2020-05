Mara Venier infuriata nel fuorionda di Striscia: 'vi butto fuori a calci nel c..'

Nel corso della puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri sera, è stato mandato in onda un nuovo filmato deepfake di Mara Venier e Flavio Insinna, caratterizzato da una serie di battute della conduttrice sul collega romano.

Il TG satirico di Antonio Ricci ha addirittura spolverato l'audio fuori onda di Insinna ai tempi di Affari Tuoi, che fu oggetto di molte critiche da parte della stampa. E se inizialmente non si riesce a capire dove vuole andare a parare il servizio, tutto diventa più chiaro quando la finta Mara Venier (interpretata da Francesca Manzini) viene sostituita da quella vera.

E' qui che si sente la Zia perdere le staffe in un fuorionda di Domenica In in cui afferma che "lo volete capire che qui dentro deve rimanere Mara Venier! Io vi butto fuori a calci in culo! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così!".

Striscia non specifica a quando risale l'audio in questione, ma la redazione ha promesso che "ce ne sono altri", e secondo quanto riferito da vari giornali del settore nelle prossime puntate saranno proposti altri audio, addirittura più articolati. Tutti sfruttando la tecnologia deepfake.

Qualche mese fa gli ispettori di produzione avevano duramente criticato Mara Venier parlando di "insulti e minacce durante Domenica In".