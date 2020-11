Striscia La Notizia: ecco la particolare richiesta di Gemma Galgani

Gemma Galgani è ormai da anni una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, all'inizio di questa stagione televisiva, il suo lifting ha fatto molto clamore e, ora la corteggiatrice over torna a far parlare di se per una richiesta fatta a Ficarra e Picone.

Per molti anni la Galgani ha potuto godere della compagnia di un tenero gattino e, ora che non c'è più la donna vorrebbe adottare il fantastico cagnolino che accompagna i presentatori di Striscia la Notizia. Il duo comico infatti ogni sera può contare sull'apporto di un piccolo cucciolo nero, che porta tantissima felicità in studio. Gemma ha quindi lanciato su Instagram un appello ad Antonio Ricci, chiedendo per l'appunto che le venisse regalato quel simpatico batuffolo tutto nero che rallegra il bancone di Striscia.

"Caro Striscia la Notizia, quando avete finito di registrare le puntate, potreste regalarmelo?" ha scritto la Galgani nella speranza che la sua insolita richiesta venga accolta. Intanto più volte la donna sembrava essere pronta a dire addio al Trono Over ma poi, è sempre ritornata sui suoi passi. Gemma è spesso e volentieri vittima degli attacchi di Tina Cipollari che sembra non veder di buon occhio la settantenne che nonostante tutto cerca ancora il suo vero amore. Sarà Nicola quello giusto? Per scoprirlo non ci resta che attendere.