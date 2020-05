Striscia La Notizia tuona sul caso Giovanna Botteri: 'Violenza contro la Hunziker'

Continua a tenere banco il caso degli insulti a Giovanna Botteri, la giornalista Rai derisa per il suo aspetto durante una puntata di Striscia La Notizia. Nella puntata andata in onda ieri sera, il tg satirico di Antonio Ricci è tornato sulla questione.

La contro-risposta alla TV di stato è stata affidata a Valerio Staffelli ed al Gabibbo, che hanno difeso Michelle Hunziker a seguito degli insulti ricevuti dalla presentatrice.

Il Gabibbo ha affermato che "è successo una cosa che è una vergogna. Striscia e Michelle Hunziker sono state accusate di avere insultato Giovanna Botteri, una bufala gigante. Noi ieri avevamo chiesto a Usigrai, federazione nazionale della stampa, Ordine dei giornalisti, Giulia Giornaliste di chiederci scusa e loro ci avevano risposto che non ce l’avevano con noi ma con il clima di odio che si respira sui social".

Secondo il Gabibbo, infatti "per difendere la Botteri da un insulto che non era vero, i sostenitori della Botteri hanno fatto violenza su Michelle con ingiurie irripetibili contro di lei e contro la sua famiglia. Se andate sul nostro sito vi renderete conto della violenza che è stata generata. Michelle ha anche lanciato un appello alla Botteri. Se avesse risposto sarebbe finito tutto lì, ma non lo ha fatto. Chissà perché".

Al ritorno in studio Gerry Scotti, rivolgendosi alla collega, ha rivelato che "hai passato dei momenti terribili con la tua famiglia. Sei stata tirata in ballo tu e tua figlia". Michelle non si è lasciata andare ad altri commenti, ma ha semplicemente affermato che si è trattato di "una bella violenza".

Domenica scorsa Giovanna Botteri aveva attaccato Striscia durante Che Tempo Che Fa, con delle frecciate nemmeno tanto indirette, dopo il servizio mandato in onda dal programma di Canale 5.