Striscia La Notizia: Vittorio Brumotti aggredito dagli spacciatori. Il video

Nuova inchiesta di Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia. Il giornalista nella puntata in onda ieri sera, si è tornato ad occupare delle piazze di spaccio sparse sul territorio italiano, nei pressi di luoghi pubblici. In sella alla sua bicicletta, è andato a Padova, per fare lumi sullo spaccio di droga ai tempi del Coronavirus.

L'inchiesta ha portato alla scoperta di una serie di traffici illeciti e di una vera e propria organizzazione criminale formata da decine di persone, ognuna dei quali con un ruolo ben preciso: c'è la sentinella, i pali ed i pusher. Brumotti ha anche intervistato una signora che si è detta stanca "di vederli sempre qui. Chiamo continuamente i vigili, non è possibile vivere senza bambini. Ci sono un sacco di bambini".

Come accaduto già in passato, Brumotti ha messo in fuga gli spacciatori ma il secondo gruppo non ha ceduto al suo invito e l'ha aggredito lanciandogli addosso una serie di bottiglie di vetro. Fortunatamente in suo soccorso sono arrivati i Carabinieri che sono riusciti a bloccare i malviventi.

Il filmato integrale può essere visto attraverso il player presente nella notizia pubblicata quest'oggi da TGCOM. Coloro che hanno avuto modo di seguire i servizi di Brumotti ricorderanno sicuramente che non si tratta della prima volta che il giornalista viene attaccato.