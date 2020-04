Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti nuovamente aggredito dagli spacciatori

Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda nella serata di ieri, lunedì 20 Aprile 2020, Vittorio Brumotti ha nuovamente posto la sua attenzione sul fenomeno dello spaccio ai tempi del Coronavirus. L'inviato, ovviamente senza troupe ma equipaggiato di una serie di telecamere, si è recato a Parco Sempione di Torino.

Nelle immagini, visualizzabili nel video pubblicato su Mediaset Play, è evidente il via vai di pusher e clienti, come confermato anche da un abitante della zona che ha osservato come nonostante le misure di contenimento del Coronavirus imposte dal Governo, non sia cambiato nulla. "Sono più attrezzati delle forze dell'ordine" afferma.

Gli spacciatori non si sono accorti immediatamente della presenza di Brumotti, ma nel momento in cui hanno l'hanno notato si sono lasciati andare ad una serie di insulti. Uno di loro l'ha aggredito incurante della presenza di una pattuglia della Polizia che si aggirava nei pressi del parco.

Non si tratta del primo episodio di questo tipo. Brumotti qualche settimana fa è stato aggredito a Padova durante un servizio analogo in cui aveva posto la sua attenzione sugli spacciatori presenti nella zona. In quel caso i pusher erano stati più violenti e gli avevano addirittura lanciato addosso delle bottiglie di vetro, prima dell'intervento dei Carabinieri.