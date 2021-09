Striscia La Notizia, Antonio Ricci attacca Massimo Boldi: 'É un rimbambito'

Striscia La Notizia sta per ripartire con due nuovi conduttori, ma la notizia del giorno non è di certo una nuova edizione del tg satirico con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, quanto più, l'incredibile polemica scoppiata nelle ultime ore tra Massimo Boldi e Antonio Ricci.

Tutto è nato dalle parole pronunciate dalla star dei Cinepanettoni che, ha dichiarato di essere il vero papà del format di Striscia La Notizia: "L'ho inventata io dieci anni prima che la facesse Ricci. Dopo aver visto su Telereporter un tizio che trasmetteva un tg parlando soltanto di quello che avveniva alla Comasina, scrissi il testo di un tg divertente".

Questi commenti non sono particolarmente piaciuti ad Antonio Ricci che ha usato parole abbastanza forti nei confronti di Massimo Boldi: "Perché Boldi lo scopre dopo 34 anni che ha inventato Striscia? Perché è un po' ritardato. Faceva uno sketch come se ne sono sempre fatti. Lui però sostiene che sia la stessa cosa di Striscia, ma basta vedere i video e si notano tutte le differenze".

Poi aggiunge un bel po' indispettito: "Ma poi fa ricostruzioni con gli anni completamente sballati. Lui dice ha molto affetto per me, anche io lo ho perché come uno ha affetto per lo zio scemo, io ce l’ho per lui. Ha sempre fatto ridere perché è un rimbambito. Boldi è fatto così".

Nel frattempo, Massimo Boldi ironizza anche su Dune. Chissà se dirà che anche Denis Villeneuve lo ha copiato. Staremo a vedere.