Striscia la Notizia, la deep-fake di Mara Venier sulla gaffe di Albano Carrisi

La gaffe di Al Bano sui dinosauri tiene ancora banco dopo una settimana ed è stato creato addirittura il videogioco "Albano vs Dinos" in cui Albano sconfigge i dinosauri a colpi di note, gioco che sta impazzando sui social.

Anche Striscia la Notizia ha preso la palla al balzo ed ha dedicato il servizio del deepfake di Mara Venier in cui la finta conduttrice rincara la dose sullo strafalcione del cantante pugliese avvenuto in diretta proprio a Domenica In.

La finta Mara Venier (interpretata dalla bravissima imitatrice Francesca Manzini) riferisce che forse ad aver detto dell'estinzione dei dinosauri ad Albano è stata la ex compagna Romina Power, che "si faceva di LSD, vedeva i mostri, i draghi, i cavalieri", dice la Venier.

Non mancano nemmeno le malignità nei confronti di Loredana Lecciso per l'utilizzo della chirurgia estetica, ma il pezzo forte arriva con la lettera che la Lecciso ha scritto ad Albano (falsa, ovviamente) - ricordiamo che durante la puntata in cui Albano ha fatto la gaffe in diretta a Domenica In, Mara Venier (quella vera) voleva leggergli una lettera scritta da Romina Power, e la conduttrice aveva chiarito che da parte della Lecciso non le era arrivato niente.

Detto, fatto! La fake letter della showgirl per il suo compagno recita così: "Albano, rimembri ancora/ quel tempo in cui urlavi le tue angosce/ perché in tv non volevi che mostrassi le cosce?/ da allora non mi parli e ho chiesto aiuto alla mia amica Mara/ e se non basta sai che faccio? Chiedo aiuto a Palamara!" riferendosi al procuratore giudiziario indagato per le intercettazioni-scandalo delle ultime settimane.

Ironia, satira e tanto humor quello di Striscia la Notizia, sempre sul pezzo per quanto riguarda le gaffe più eclatanti del panorama televisivo italiano, che come sappiamo non mancano mai.