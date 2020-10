Striscia la Notizia, ricoverato Antonio Ricci: è positivo al Coronavirus

La stampa nostrana riporta la notizia che Antonio Ricci, il papà di Striscia La Notizia, è stato ricoverato all’ospedale di Albenga (Savona) dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

I medici hanno optato per il ricovero a scopo puramente precauzionale, ed anche lo stesso Ricci sarebbe stato d’accordo con la decisione dei dottori e della sua famiglia.

Proprio i familiari di Ricci, hanno fatto sapere che Ricci ha “piena fiducia nell’operatore dell’equipe che lo ha in cura”. Striscia La Notizia andrà regolarmente in onda, come fatto durante il lockdown quando è stato uno dei pochi programmi a non essersi fermato.

Lo scorso Settembre Ricci aveva affermato all’Ansa che Striscia è andata in onda fino a fine a giugno, “con una serie di espedienti. Registravamo due o tre volte a settimana, poi si facevano stacchi con lanci neutri, cercando di far sembrare tutto più naturale possibile. Ora cerchiamo di tornare alla normalità stando in studio tutti i giorni. Non ci sarà il pubblico e non sarà facile per una trasmissione anche comica, ma del resto all’inizio Striscia era senza pubblico, nemmeno questa è una novità”.

La nuova edizione si è aperta con l’addio di Edoardo Stoppa, che ha lasciato Striscia La Notizia dopo variati anni in cui è stato uno degli inviati fissi.