Striscia la Notizia, tapiro per Diletta Leotta dopo il furto in casa avvenuto nel weekend

Nella notte del weekend scorso i ladri hanno svaligiato completamente la casa di Diletta Leotta, giornalista sportiva, rubando ogni oggetto di valore dall'abitazione milanese.

Striscia la Notizia ha intercettato, tramite l'inviato Valerio Staffelli, la Leotta mentre tornava a casa dalle compere per poterle consegnare il suo ennesimo Tapiro d'Oro, quinto dei premi collezionati dalla bellissima giornalista.

La showgirl è stata derubata di un valore che si aggira intorno ai 200mila euro, dai gioielli di famiglia in cassaforte, fino alle scarpe, ma "per fortuna i Tapiri non li hanno rubati, meno male i ladri non sapevano fossero di oro vero!" commenta ironicamente la Leotta, ridendoci su, anche se ammette di essere sconvolta per l'accaduto.

Poi Valerio Staffelli la incalza su un gossip che sta facendo il giro del web negli ultimi giorni, e sarebbe la voce riguardo un suo imminente matrimonio con Toretto, ma la Leotta smentisce tutto: "Quando poi? A Luglio, proprio adesso?", come a dire che non c'è nemmeno il tempo per organizzarlo un matrimonio, in così poco tempo.

Sempre sul furto si è espresso Mauro Coluzzi, meglio conosciuto nella sua veste da drag queen come Platinette. Potrà sembrare divertente, ma il commento di Coluzzi sulle protesi rubate a Diletta Leotta fatto durante la trasmissione Italia Sì con Marco Liorni è risultato piuttosto triste, sebbene dette da un giornalista conosciuto per i suoi commenti irriverenti, e per quanto possa essere vero che la Leotta ami la chirurgia plastica.