Stumptowen: nuovo trailer e periodo di uscita per la serie action con Cobie Smulders

ABC ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di Stumptown, nuova serie action-drama che vedrà Cobie Smulders (la Robin di How i Met Your Mother) nei panni della determinata investigatrice privata Dei Parios.

Il trailer, che potete visionare comodamente all'interno della notizia, rivela che la serie andrà in onda sul network già quest'autunno. Al momento non ci sono notizie su un'eventuale distribuzione italiana dello show.

Basata sull'omonima serie di fumetti scritta da Greg Rucka e illustrata da Matthew Southworth, e seguirà le vicende di Dex Parios (Smulders), una veterana militare forte e smaliziata e dalla vita amorosa complicata, tra debiti di gioco ed un fratello da accudire a Portland. Le sue capacità di intelligence militare si scontrano con la sua ostinazione che la porta ad essere sempre mira di pericolosi criminali che non vanno molto d'accordo con la polizia locale.

Nel cast troveremo al fianco della Smulders anche Michael Ealy, Tantoo Cardinal, Cole Sibus e Adrian Martinex, così come la vincitrice dell'Emmy Camryn Manheim. La serie è creata da Jason Richman, che agirà anche in veste di produttoreproduttore esecutivo insieme a Ruben Fleischer (Venom) e gli autori dei fumetti originali.

In una intervista su Stumptown la Smulders rivelato che la scena d'inseguimento già presente nel primo trailer è stata provata molte volte, con un grande lavoro da parte di tutti gli attori, e ha anticipato che si tratterà di una sequenza molto ad effetto.