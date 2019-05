Stumptown con Cobie Smulders ordinata ufficialmente da ABC

Lo scorso gennaio ABC aveva messo in fase di sviluppo un serial titolato Stumptown, nuovo dramma basato sulla celebre graphic-novel e che, come svela Variety, è una delle prime ad essere ordinate ufficialmente dal network statunitense.

La protagonista della serie - conosciuta come Stumptown ma che ora non ha ancora un titolo ufficiale - sarà Cobie Smulders (How I Met Your Mother). L'attrice interpreterà Dex Parios, una veterana di guerra tutta d'un pezzo che ha una vita sentimentale complicata, problemi di gioco ed un fratello da accudire a Portland, Oregon. Il suo passato da militare la rende una donna straordinaria ma il suo stile la mette spesso nel mirino dei criminali e non proprio d'accordo con la polizia.

Il serial vedrà nel cast anche Tantoo Cardinal nel ruolo di Sue Lynn Blackbird, Cole Sibus come Ansel Parios, Adrian Martinez nei panni di Tookie, Camryn Manheim nel ruolo di Cosgrove e Michael Ealy come Det. Miles Hoffman.

Greg Rucka, Matthew Southworth e Justin Greenwood, rispettivamente autore e illustratori del graphic-novel, saranno produttori esecutivi di Jason Richman che sarà sceneggiatore e showrunner del serial televisivo. Ruben Fleischer e David Bernad di The District figureranno anche loro tra i produttori. James Griffith dirigerà il pilot. ABC Studios produrrà l'adattamento televisivo.