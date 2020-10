Stumptown: ci sono speranze per salvare la serie TV con Cobie Smulders?

Dopo solo una stagione di messa in onda, Stumptown è stata cancellata da ABC. Sfortunato quindi il destino della serie che aveva come protagonista Cobie Smulders, la nostra amatissima Robin Scherbatsky di How I Met Your Mother. Tuttavia, in un periodo di petizioni e ripensamenti, potrebbe essere diverso il futuro dello show? Scopriamolo insieme.

Cerchiamo innanzitutto di far chiarezza sulla storia dello show. La prima stagione della serie scritta da Jason Richman è uscita a partire dal 25 settembre 2019, fino al 25 marzo del 2020 negli Stati Uniti (in Italia, dal 20 novembre 2019 all'11 agosto 2020 su FOX, subendo alcuni ritardi e pause dovute alla pandemia globale di COVID-19 che ha rallentato il doppiaggio in italiano della serie).

Perché Stumptown è stata cancellata? È interessante notare che ABC sia tornata sui propri passi, in quanto aveva precedentemente rinnovato la serie per una seconda stagione e, anzi, l'aveva messa all'interno del proprio palinsesto autunnale del 2020. Spesso alcuni show vengono cancellati a causa del poco interesse del pubblico o delle recensioni negative, ma non è questo il caso, avendo avuto nel corso della sua trasmissione degli ascolti incoraggianti e dei punteggi positivi sui vari siti di review. La motivazione, quindi, sarebbe da ricercare nel fatto che la produzione non è stata in grado di iniziare nei tempi prestabiliti, a causa della pandemia: con il set della serie che si trova a Los Angeles, il team di produzione non è riuscito a garantire i tempi prestabiliti dall'emittente per la ripartenza.

E ora? Non tutte le speranze sembrano essere perdute. Infatti, negli ultimi tempi siamo stati abituati a clamorosi ripensamenti, o acquisti dell'ultimo momento da parte di emittenti concorrenti, e in questo caso il candidato ideale per poter salvare Stumptown sembra essere nientemeno che Netflix. I dati di ascolto buoni potrebbero incoraggiare la piattaforma streaming a tentare l'acquisto, e inoltre non sarebbe la prima volta che uno show ABC venga acquistato da Netflix, come successo con Designated Survivor. L'unico dubbio che ci sentiamo di esporre è che la stessa piattaforma di streaming, negli ultimi tempi, ha dovuto cancellare alcune produzioni anche di successo, come testimonia la scioccante cancellazione di GLOW, fresco di nomination ai Primetime Emmy, che non vedrà mai la propria quarta stagione. Staremo a vedere, la speranza dei fan è quella di tornare a vedere Cobie Smulders in azione nei panni di Dexedrine "Dex" Parios.

Se vi è piaciuta la prima stagione dello show, qui potrete trovare la nostra recensione di Stumptown.

E voi? Sperate che Stumptown venga acquisita da Netflix o da un altro emittente? Fatecelo sapere nello spazio commenti!