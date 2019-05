Stumptown: ecco il primo trailer della nuova serie con Cobie Smulders

Stumptown, la nuova serie action-drama con Cobie Smulders(Robin di How I Met Your Mother) protagonista, e targata ABC, si è mostrata nel primo trailer ufficiale, che ci offre un primissimo sguardo al personaggio interpretato dall'attrice, e alla serie in generale.

Lo show si baserà sulla serie di fumetti omonima scritta da Greg Rucka e illustrata da Matthew Southworth, e seguirà la storia di Dex Parios (Smulders), una veterana militare forte e smaliziata, con una vita amorosa complicata, debiti di gioco ed un fratello da accudire a Portland.

La sua intelligenza tattica la rende un'ottima investigatrice privata, ma il suo stile troppo scanzonata non la rende molto tollerata alle forze di Polizia.

Il cast è composto ovviamente dalla stessa Smulders, da Michael Ealy, Tantoo Cardinal, Cole Sibus e Adrian Martinex, insieme a Camryn Manheim, già vincitrice di un Emmy, mentre la serie è creata da Jason Richman, che sarà anche produttore esecutivo insieme a Ruben Fleischer e, fra gli altri, gli stessi autori del fumetto.

Stumptown debutterà su ABC nella stagione 2019-2020, ma non c'è ancora una data d'uscita ufficiale. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al trailer, che trovate come di consueto in apertura della news. Che ve ne pare? Cosa vi aspettate da questa nuova serie?