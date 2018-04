Su Sky Atlantic è iniziata la terza stagione di Billions

Protagonisti della serie tv Showtime®, Billions sono, in questa terza stagione, i vincitori dell’Emmy Award Damian Lewis e Paul Giamatti. E, come guest star dei nuovi episodi c'è John Malckovich. Dal ieri sera, 13 aprile, tutti i venerdì dalle 21.15 su Sky Atlantic HD e disponibile su Sky On Demand andrà in onda la nuova di Billions.

Alta finanza, politica, potere, famiglia. Tornano gli squali guidati dal miliardario rockstar Bobby Axelrod (Damian Lewis), piegato alla fine della seconda stagione di BILLIONS dal sempre più spregiudicato Chuck Rhoades (Paul Giamatti), il procuratore di New York che fin dalla prima stagione della serie tv SHOWTIME®, con metodi sempre meno ortodossi, ha messo “Axe”, i suoi collaboratori e la Axe Capital nel mirino. In esclusiva per l’Italia arriva dal 13 aprile su Sky Atlantic HD la terza stagione di BILLIONS, la serie tv creata da Brian Koppelman (Ocean's Thirteen) e David Levien. Guest star dei nuovi episodi anche John Malkovich, che interpreterà il miliardario russo Grigor Andolov.

La terza stagione di Billions trova Chuck Rhoades e Bobby Axelrod in un mondo che si è spostato dal suo asse. Paranoici, nervosi, entrambi i nemici giurati sono ancora determinati a distruggersi l’un l’altro, ma devono anche lottare per la propria sopravvivenza tra nuove forze e nemici potenti. Wendy Rhoades, moglie di Chuck e performance coach di Axe, rappresenta tutto per entrambi, una posizione per lei pericolosa e che la mette a disagio, cosa che infatti la spingerà a prendere una decisione che potrebbe cambiare irrevocabilmente la direzione in cui andrà la sua vita. I soldi, il potere, la giustizia e la vendetta sono a rischio per ognuno di questi personaggi.

Accanto ai vincitori dell’Emmy Award Damian Lewis (indimenticabile protagonista delle prime stagioni di Homeland) e Paul Giamatti (La versione di Barney, Mosse vincenti, Una notte da leoni 2), ancora Maggie Siff, che dona tutto il suo fascino a Wendy Rhoades, l’architetto motivazionale della Axe Capital che è anche la conturbante moglie del procuratore di New York Chuck. Nel cast torna anche Malin Akerman a interpretare Lara Axelrod, la moglie di Bobby che difenderà il marito a ogni costo, almeno finché ci sarà ancora qualcosa da salvare. Rivelazione della seconda stagione, torna anche nei nuovi episodi Taylor Amber Mason, il personaggio gender fluid interpretato da Asia Kate Dillon. Rifiuta le etichette, si fa dare del “loro” e col suo fiuto infallibile per gli affari e la sua incredibile intelligenza si è presto resa insostituibile per Bobby. Nella terza stagione il suo personaggio acquisirà ancora più rilevanza.

Dal 13 aprile, tutti i venerdì dalle 21.15 su Sky Atlantic HD e disponibile su Sky On Demand