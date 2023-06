Suburban Screams, John Carpenter ha diretto una nuova serie TV... dal divano!

A oltre cinque anni di distanza dai suoi ultimi video musicali (e a ben tredici dal suo ultimo film), John Carpenter torna alla regia con Suburban Screams: si tratta di una serie TV girata a Praga e diretta... nientemeno che dal divano di casa sua!

"Ho appena finito di dirigere, a distanza, una serie TV intitolata Suburban Screams" ha dichiarato Carpenter. "È stato girato a Praga. Da parte mia, mi sono seduto sul divano e l'ho diretto per tutto il tempo. Un'esperienza incredibile".

Inoltre, il regista ha anticipato che un sequel di The Thing (La cosa) è attualmente in programma. "Ho giurato di mantenere il segreto, perché potrebbe accadere... ma devo dirlo: forse assisteremo a The Thing 2". Per approfondire l'argomento, non perdetevi le dichiarazioni di John Carpenter sul sequel de La Cosa.

Il film originale, basato sul racconto Who Goes There? di John W. Campbell, risale al lontano 1982 e racconta la storia di un gruppo di ricercatori che si ritrova alle prese con un extraterrestre parassita nella base scientifica dell'Antartide.

Quanto ad Halloween – con attori come Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence e Nick Castle –, "Non sono così interessato [all'eredità del franchise]. Il capitolo di Halloween che amo maggiormente è quello realizzato nel 1978, che ho diretto personalmente. Altri esprimono visioni di altre persone. E così via. Ecco cosa succede quando ti arrendi. No, proprio non volevo dirigere quei sequel. Non pensavo ci fossero ancora storie da raccontare. Mi sbagliavo, a quanto pare...". Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Halloween - La Notte delle Streghe.